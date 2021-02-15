Свердловский пилот-герой впервые заявил о планах на Госдуму

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Встреча Юсупова и студентов УрГЮА. НЕОБРАБОТАННЫЕ
Ранее инсайлеры URA.Ru сообщали о возможном выдвижении Юсупова на выборы в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Герой России, летчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов рассматривает вариант участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Единственная помеха — он хочет продолжать летать. Об этом Юсупов сообщил на встрече со студентами УрГЮУ.

«Вопрос о моем участии в политике обсуждается. Я хочу летать. Я хочу продолжать полеты. Я работал юристом, сидел в кабинете. Мне есть с чем сравнить. Депутат Госдумы, как и любой госслужащий, не может заниматься иной деятельностью, кроме научной, творческой и преподавательской. Я летаю и получаю зарплату, поэтому она попадает под запрет. Будучи депутатом Госдумы я никак не смогу летать. Но все-таки летать мне нравится больше», — ответил Юсупов. Он уточнил, что у него первое образование — юридическое. «Всегда мечтал летать — отец летчик. В 32 года поступил в училище», — объяснил пилот.

Ранее влиятельный источник URA.RU в резиденции губернатора сообщил, что в первую тройку кандидатов в депутаты Госдумы РФ от «Единой России» войдет Дамир Юсупов. Сам летчик известен тем, что 15 августа смог в аварийной ситуации посадить самолет «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Причиной посадки стало возгорание двигателей, в которые попали чайки. На борту находились 226 пассажиров, все они остались живы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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