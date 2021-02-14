ЯНАО рискует потерять газовый мегапроект «СИБУРа»

Встроить блок по выделению этана в завод СПГ выходит в 10 раз дешевле, чем строить ГПЗ на Ямале Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Председатель правления «СИБУРа» Дмитрий Конов на пресс-конференции предположил, что строительство газохимического кластера на Ямале нецелесообразно. Так он ответил журналистам на вопрос о финансовой выгоде объединения проектов на Ямале и Дальнем Востоке, сообщает «Рупек».

«Новое газохимическое производство целесообразнее строить не на Ямале, а на Дальнем Востоке, организовав дополнительно перевозку этана, который нужно выделить в процессе сжижения газа на Ямале», — цитирует издание слова Дмитрия Конова.

Глава «СИБУРа» предполагает, что, если в завод СПГ встроить блок по выделению этана, то можно обойтись без газоперерабатывающего завода. «И в этом варианте расходы на суда абсолютно мизерные по сравнению с расходами на сам ГПЗ», — добавил Конов. А усовершенствование СПГ обойдется в 10 раз дешевле, чем строительство ГПЗ на Ямале. Такие выводы председатель сделал, исходя из сравнений с историческим опытом похожих проектов.

Рискует ли Ямал лишиться мегапроекта «СИБУРа» — оперативно узнать в правительстве ЯНАО не удалось. Туда направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В «СИБУРе» от комментария отказались. Однако, приближенный к организации источник сообщил агентству, что высказывание председателя официальным решением компании не подкреплено. «Ответ Дмитрия Конова базируется на исторических примерах, и он предполагает, что такая ситуация возможна, но не в случае с конкретными проектами», — говорит инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин включил газохимический кластер в поселке Сабетта (ЯНАО) в федеральный план. Он поручил этот план председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.