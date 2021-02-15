Территорию лагеря «Космос» планируют выставить на продажу (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Территория бывшего пионерлагеря «Космос» в Кетовском районе Курганской области готовится к продаже. Информация об этом опубликована на портале «Торги» (принадлежит властям региона). Ранее на продажу выставлялся заброшенный лагерь «Лесная сказка», а лагерь «Чайка» планировали сдавать в аренду.

«Объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке площадью 35735 кв. м с кадастровым номером 45:08:030707:1205», — говорится в карточке объекта. Среди прочего, на торги планируют выставить шесть двухэтажных зданий спальных корпусов.

Дата проведения торгов пока не указана, идет оценка имущества. В объявлении отмечается, что объект находится в собственности Курганской области.

По данным из публичной кадастровой карты, указанный участок относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Его кадастровая стоимость — почти 400 тысяч рублей. «Разрешенное использование: для размещения иных особо охраняемых историко-культурных и природных объектов (территорий)», — отмечается в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что власти неоднократно пытались продать заброшенный лагерь «Лесная сказка» в Кетовском районе. В январе 2019 года за него просили 19,1 млн рублей, но покупателей не нашлось. Сейчас его готовы продать за восемь миллионов рублей. Оздоровительный лагерь «Чайка» в Звериноголовском районе планировали отдать в аренду за 18 тысяч рублей в месяц, но на торги заявился только один участник, поэтому аукцион признали несостоявшимся.

План приватизации госимущества Курганской области в 2019 году исполнен всего на 0,2%. Вместо 1,4 млрд рублей областной бюджет получил лишь 2,9 млн рублей. Власти объяснили провал отсутствием потенциальных покупателей. Данные за 2020 год пока не озвучивались. Имущество выставляется на продажу, чтобы покрыть дефицит областной казны.

На продажу планируют выставить двухэтажные спальные корпуса Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru