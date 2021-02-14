У бывших руководителй ФК «Амкар» требуют сотни миллионов рублей

Кредитор подал заявление о привлечении членов правления «Амкара» к субсидиарной ответственности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

С бывшего топ-менеджмента футбольного клуба «Амкар» (признан банкротом) пытаются взыскать сотни миллионов рублей. Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Взыскать в пользу ОО ФК „Амкар“ солидарно с бывших членов правления „Амкара“ Шилова Геннадия Михайловича, Засульского Валерия Леонидовича. Гарсляна Армена Гайосовича, Благова Николая Евгеньевича, Тушнолобова Геннадия Петровича, Папкова Игоря Валентиновича, Ляха Павла Александровича, Резвухина Игоря Юрьевича 65 000 000,00 рублей, 550 000 долларов США (40 331 500 рублей курсу на 15.02), 24 000 евро (2 132 640 рублей по курсу на 15.02)», — говорится в сообщении.

Кроме того, с Шилова взыскивают 359 млн. рублей «за неисполнение обязанности по подаче заявления о банкротстве» футбольного клуба. Заявление в арбитражный суд Прикамья подал конкурсный кредитор Сергей Базанов. Представитель Шилова Екатерина Давыдова в беседе с корреспондентом URA.RU заявила, что ознакомлена с заявлением. По ее словам, доводы заявителя, отраженные в нем, «бездоказательны». «Большая часть содержания заявления, это нормы закона и предположения заявителя, доказательствами не подкрепленные», — сказала Давыдова.

Тушнолобов отметил, что не имеет никакого отношения к данному судебному разбирательству. «Я же не учредитель [футбольного клуба]», — сказал он, предположив, что «суд даже не будет привлекать данное заявление к рассмотрению». Лях от комментариев воздержался. Номерами телефонов Засульского, Гарсляна, Папкова, Резвухина редакция не располагает.

«Амкар» был ликвидирован летом 2018 года, после чего, признан судом банкротом. Возврата денег с футбольного клуба ранее добивалось минспорта Прикамья, а также его экс-президент Геннадий Шилов. В понедельник, 15 февраля арбитражный суд края принял решение продлить срок конкурсного производства в отношении «Амкара» — на какой срок, на сайте суда не уточняется.

В 2020 году краевые власти приняли решение возродить ФК «Амкар». Сообщалось, что возглавить возрожденную команду может бывший президент «Амкара» Валерий Чупраков.