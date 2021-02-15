Суд решил судьбу бренда «Уральские пельмени»

Экс-директор Сергей Нетиевский потерял право использовать бренд «Уральские пельмени» Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский потерял право на использование этого бренда. В Арбитражном суде Москвы состоялось рассмотрение иска ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» к компании Idea Fix Media Сергея Нетиевского.

«Мы настаиваем, что спорные выпуски, о которых идет речь, создавались в 2012—2014 годах, когда товарный бренд как таковой еще не существовал. Это было просто название коллектива, которое и использовалось. Тем не менее, суд посчитал, что владельцем бренда является творческое объединение. В этом смысле запрет на его использование выглядит логичным», — прокомментировал Сергей Нетиевский в беседе с URA.RU. Кроме того, судья постановил взыскать с Idea Fix Media 400 тысяч рублей в пользу «Уральских пельменей». Сергей Нетиевский заявил, что намерен дождаться выноса мотивировочной части решения и обжаловать его в вышестоящей судебной инстанции.

Конфликт «Уральских пельменей» с Сергеем Нетиевским длится с 2015 года. Стороны обвиняют друг друга в выводе средств из юмористического проекта. Сам экс-директор считает, что судебные иски от нынешнего главы коллектива Евгения Орлова — попытка смешать его с грязью.