Сергей Нетиевский объяснил, почему «Уральские требуют с его компании денег» Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Вконтакте

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Бывший директор «Уральских пельменей» (УП) Сергей Нетиевский считает, что очередной судебный иск от главы юмористического коллектива Олега Орлова — попытка смешать его с грязью. Таким образом Нетиевский прокомментировал «URA.RU» информацию о том, что «Уральские пельмени» собираются подать новый судебный иск в адрес его компании «Идея Фикс Медиа».

«Этот иск считаю опять на пустом месте — Орлов подает их пачками под прикрытием бренда „Уральские пельмени“, причем подает исключительно, чтоб подать, ему нужен факт подачи. Он сразу сообщает об этом в СМИ, чтоб попытаться полить меня грязью», — заявил Нетиевский. По его словам, Орлов фактически обвиняет сам себя, потому что в период, когда компания использовала товарный знак «Уральских пельменей», он сам был ее директором.

Он подчеркнул, что «Идея Фикс Медиа» будет требовать от УП вернуть займы. «Компания с мая 2019, согласно договорам, требует от членов коллектива вернуть займы 70 млн рублей в компанию. Кроме того, на Исаева С, Брекоткина Д, Соколова Д, и других „пельменей“ судебным приставам выписаны исполнительные листы, т. к. они обязаны лично выплатить мне свыше 800 тысяч рублей по решению суда», — пояснил Нетиевский.

Ранее «URA.RU» писало, что «Уральские пельмени» намерены взыскать с компании «Идея Фикс Медиа» (ИФМ), связанной с бывшим директором проекта Нетиевским, 200 миллионов рублей. Также в столичном арбитражном суде зафиксировали еще один иск к компании Нетиевского — студии First Hand Media, от которой «Уральские пельмени» требуют 1,8 млн рублей. Накануне стало известно о том, что коллектив обвинил Нетиевского в получении миллиона рублей за организацию несуществующего концерта в Екатеринбурге.