Власти Перми сократили расходы на транспортную реформу

Расходы на реформу общественного транспорта сократились более чем на 2 млрд. рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В Перми сокращены расходы на транспортную реформу на период 2021-23 годов. Документ размещен на сайте мэрии.

«Утвердить изменения в муниципальную программу „Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми“», — говорится в постановлении за подписью врио главы города Алексея Демкина.

В документе указано, что общий объем финансирования программы сокращен на 2 миллиарда 263 миллиона 424 тысячи рублей. Большую часть этой суммы (2 млрд 202 млн рублей) составляют средства, которые предполагалось выделить из бюджета города.

Получить оперативный комментарий мэрии Перми не удалось. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации города, к моменту опубликования материала ответ не поступил. URA.RU подробно рассказывало о масштабной транспортной реформе, реализация которой началась в Перми два года назад. Она вызвала недовольство жителей города, а также предпринимателей, занятых в организации перевозок пассажиров.

Пермяки выходили на пикеты из-за сокращения автобусных маршрутов, а предприниматели — из-за монополизации рынка пассажирских перевозок в городе. Также городские власти приняли решение о поэтапном введении системы оплаты проезда, которая в перспективе оставит кондукторов без работы.