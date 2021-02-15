Строители Екатеринбурга обсуждают будущего вице-мэра

В январе Евгений Мордовин вошел в Общественную палату Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Новым вице-мэром Екатеринбурга по строительству может стать руководитель девелоперских проектов компании «УГМК Застройщик» (возводила пятизвездочный отель «Хайятт Ридженси» и башню «Исеть», а также реализует проект «Екатеринбург-сити») Евгений Мордовин. По словам источника URA.RU, знакомого с ситуацией, его фамилия пока единственная, которая всерьез обсуждается представителями отрасли.

«Мордовин имеет репутацию хорошего специалиста, который был бы способен настроить диалог со строителями. Хоть у нас и не любят варягов», — описал собеседник агентства, вспоминая, что Мордовин долгое время работал в Кемерово. Сейчас он входит в состав горсовета, что, по словам инсайдера в самой УГМК, делает невозможным назначение Мордовина на пост вице-мэра.

Другой источник — близкий к гильдии строителей — отмечает, что в пользу Мордовина играет тот факт, что у нового мэра Алексея Орлова выстроены отношения с УГМК. В частности, Орлов дружил с директором компании по общим вопросам Владимиром Белоглазовым, который скончался 5 февраля. В УГМК пока воздерживаются от комментариев по поводу возможного назначения Мордовина вице-мэром. Собеседник агентства во властных структурах отмечает, что Мордовин — не единственный претендент на кресло замглавы Екатеринбурга. По его словам, в число кандидатов на эту должность также входит бывший вице-мэр по строительству Алексей Белышев. В администрации Екатеринбурга URA.RU заявили, что «не комментируют слухи». Выйти на связь с Белышевым на момент публикации не удалось.

О том, что действующий вице-мэр Алексей Бирюлин покинет администрацию Екатеринбурга, URA.RU писало сразу после отставки Александра Высокинского с поста мэра в декабре 2020-го. Бирюлин считается его соратником. В конце 2020-го, перед отставкой Высокинского, девелоперы просили уволить Бирюлина в присутствии губернатора, настаивая, что диалог с ним невозможен.