Екатеринбург возобновил прямое авиасообщение с Турцией

Екатеринбургский аэропорт Кольцово возобновил прямые перелеты с Антальей (Турция). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Из международного аэропорта Кольцово впервые после возобновления международного авиасообщения из Екатеринбурга начались полеты в Анталью», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что начало авиасообщения назначено на 16 февраля. Перелеты выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам.
В пресс-службе подчеркнули, что первый самолет на направлении вылетел в 07:38 по Екатеринбургскому времени. Следующий рейс состоится 19 февраля. При этом аэропорт продолжает соблюдать меры по сдерживанию распространения коронавируса отметили в пресс-службе. Пассажирам измеряют температуру и проводят тесты на COVID-19.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» будет совершать перелеты между Екатеринбургом и Стамбулом (Турция) с 1 апреля 2021 года. Рейсы будут курсировать трижды в неделю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам не вылетать за границу без необходимости, передает «Дни.ру».
Подписывайтесь на URA.RU в