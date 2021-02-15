15 февраля 2021

Екатеринбург возобновил прямое авиасообщение с Турцией

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Перелеты из Екатеринбурга в Турцию будет выполнять авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Екатеринбургский аэропорт Кольцово возобновил прямые перелеты с Антальей (Турция). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из международного аэропорта Кольцово впервые после возобновления международного авиасообщения из Екатеринбурга начались полеты в Анталью», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что начало авиасообщения назначено на 16 февраля. Перелеты выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам.

В пресс-службе подчеркнули, что первый самолет на направлении вылетел в 07:38 по Екатеринбургскому времени. Следующий рейс состоится 19 февраля. При этом аэропорт продолжает соблюдать меры по сдерживанию распространения коронавируса отметили в пресс-службе. Пассажирам измеряют температуру и проводят тесты на COVID-19.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» будет совершать перелеты между Екатеринбургом и Стамбулом (Турция) с 1 апреля 2021 года. Рейсы будут курсировать трижды в неделю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам не вылетать за границу без необходимости, передает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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