Министр спорта РФ Олег Матыцин (по центру) и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (на фото справа) объяснили организаторам важность саммита «СпортАккорд» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд», который пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в Екатеринбурге, может позволить России получить поддержку международного спортивного сообщества. Об этом сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по подготовке к проведению в Екатеринбурге саммита.

«Сегодня, как никогда актуально то, что форум [СпортАккорд] состоится в РФ. Мы все вместе должны делать все необходимое, чтобы позиционировать нашу страну, как открытую и конструктивную. Надо подумать, какие инициативы предложить на этом форуме, чтобы получить поддержку международного спортивного сообщества для дальнейшего развития. Всемирный саммит спорта и бизнеса является уникальным мероприятием, а деловая программа, которую мы также будем вместе разрабатывать, должна отражать текущие тенденции», — сообщил Матыцин.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе того же совещания отметил, что запланировано недостаточное количество бесплатных квот для добровольцев. «Нам бы хотелось, чтобы весь мир приехал и увидел здесь возможности, услышал нашу повестку. Это очень важно, потому что непонятно когда такая возможность будет в стране. И будут ли, учитывая настрой некоторых товарищей», — уточнил он.

Изначально проведение саммита в Екатеринбурге было запланировано на конец мая 2021 года. Президент России Владимир Путин обещал включить мероприятие в свой график. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что приезд Путина в Екатеринбург будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Предполагалось, что форум посетят более 2000 руководителей международных спортивных федераций и организационных комитетов.