Наталья Комарова отреагировала на смету, выдвинутую Евгением Куйвашевым, с иронией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор ХМАО отреагировала пантомимой на слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о стоимости проекта по развитию территории для будущего кампуса УрФУ, передает корреспондент URA.RU из полпредства. В представительстве президента РФ в УрФО 16 апреля проходило совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Какая общая стоимость проекта?» — спросил Чернышенко. «18,5 миллиарда [рублей]», — ответил Куйвашев. В этот момент Комарова повернулась к губернатору Тюменской области Александру Моору и с улыбкой, сдерживая эмоции, указала ему на амбициозность планов Куйвашева. Несколькими минутами ранее Моор наткнулся на критику со стороны Чернышенко при попытке согласовать проект в Тюмени на 3,9 миллиарда.

«На какую федеральную поддержку вы рассчитываете?» — поинтересовался Чернышенко у Куйвашева. Глава Среднего Урала назвал сумму в 15 миллиардов. «Обычно у нас 30 на 70 [процентов]. 30 — наших, 70 — федеральных. Мы на оборудование процентов десять точно найдем. Мы найдем партнеров, они заинтересованы [в поддержке проекта]. Не только [глава ГК „Синара“] Дмитрий Александрович [Пумпянский]. Есть и другие крупные игроки», — сказал Куйвашев.

Что именно означала такая реакция Комаровой, уточнить не удалось. Сразу по окончании совещания главы уральских регионов удалились, не пообщавшись с прессой.