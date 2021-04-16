16 апреля 2021

Вице-премьер РФ раскритиковал тюменского губернатора Моора

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства (НЕОБРАБОТАННЫЕ). Екатеринбург
Дмитрию Чернышенко (на фото — слева) не понравилась просьба тюменского губернатора Фото:

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко раскритиковал губернатора Тюменской области Александра Моора на совещании по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня, которое прошло 16 апреля в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. Глава региона попросил у федерального центра денег на строительство студенческого кампуса в Тюмени. В совещании принимают участие все уральские губернаторы, глава Минобрнауки и полпред президента в УрФО.

По словам Моора, проблема с местами в общежитиях тормозит развитие науки. «Традиционно программы софинансирования рассчитываются по схеме, когда 78% расходов берет на себя регион, а 22% — федерация. Если бы можно изменить эту пропорцию на 50% и 50%, мы бы быстрее закончили объект», — заявил Моор. Общая сумма затрат на кампус оценивается в 3,9 млрд рублей.

Чернышев в ответ поинтересовался, а привлекается ли к созданию кампуса бизнес. «Я говорю про бизнес, у которого есть миссия помогать. И который рассчитывает на то, что студенты и аспиранты принесут им в будущем добавленную стоимость. Если у вас нет пока таких партнеров, надо их найти», — отреагировал вице-премьер на просьбу Моора.

Кроме того, федеральному чиновнику не понравилось, что губернатор назвал кампус «общежитием». «Плохо это называть по-советски общежитием. Нам нужно среду развивать», — заметил Чернышенко.

Ранее агентство сообщало, что строительство студенческого кампуса в историческом центре Тюмени спровоцировало протесты экоактивистов. Губернатор Моор заявил, что объект будет построен в любом случае, с учетом мнений всех горожан. Из-за пандемии коронавируса проект был временно заморожен — его строительство пока не началось.

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