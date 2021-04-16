16 апреля 2021

Самый богатый пермский депутат Госдумы стал еще богаче

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Пленарное заседание нового созыва первое Пермь, скриванов дмитрий
Дмитрий Скриванов — самый бедный депутат Госдумы от Пермского края Фото:
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Годовой доход депутата Госдумы от Пермского края Александра Василенко увеличился до 52 миллионов. Годом ранее, согласно опубликованным на сайте Госдумы сведениям о доходах, Василенко заработал 46 млн рублей.

«Василенко Александр Борисович — 52 100 471 рублей, супруга — 14 542 332 рублей», — сказано в опубликованном документе. В 2019 году супруга депутата заработала чуть более 12 млн рублей.

Остальные депутаты Госдумы от Пермского края показали доход от 5,2 млн рублей (Дмитрий Скриванов) до 6,1 млн рублей (Игорь Шубин). У депутата Игоря Сапко в собственности есть досуговый центр, а супруга депутата Дмитрия Сазонова зарабатывает в полтора больше своего мужа — 9,1 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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