Самый богатый пермский депутат Госдумы стал еще богаче

Дмитрий Скриванов — самый бедный депутат Госдумы от Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Годовой доход депутата Госдумы от Пермского края Александра Василенко увеличился до 52 миллионов. Годом ранее, согласно опубликованным на сайте Госдумы сведениям о доходах, Василенко заработал 46 млн рублей.

«Василенко Александр Борисович — 52 100 471 рублей, супруга — 14 542 332 рублей», — сказано в опубликованном документе. В 2019 году супруга депутата заработала чуть более 12 млн рублей.

Остальные депутаты Госдумы от Пермского края показали доход от 5,2 млн рублей (Дмитрий Скриванов) до 6,1 млн рублей (Игорь Шубин). У депутата Игоря Сапко в собственности есть досуговый центр, а супруга депутата Дмитрия Сазонова зарабатывает в полтора больше своего мужа — 9,1 млн рублей.