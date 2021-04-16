В СФ скрыли доходы умершего тюменского сенатора

Член СФ Михаил Пономарев скончался в марте 2021 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Совет Федерации РФ не стал раскрывать доходы сенатора от Тюменской области Михаила Пономарева за 2020 год, который умер 13 марта. Декларации сенаторов были опубликован на сайте РФ 16 апреля.

В списке деклараций данные о Пономареве отсутствуют. Второй тюменский сенатор — Павел Тараканов — за 2020 год заработал 6,042 млн рублей. Это почти на 150 тыс. рублей меньше, чем годом ранее. В собственности члена СФ, как и в 2019 году, земельный участок под ИЖС (200 кв. метров), дом и доли в двух квартирах. Супруга чиновника заработала в 2020 году 45 тыс. рублей. На нее оформлены две квартиры и автомобиль Audi Q7.

Сенатор Пономарев умер в возрасте 67 лет. Причиной смерти называют остановку сердца.