Общий доход членов правительства РФ перевалил за 2 млрд рублей

Общий доход всех 32 членов правительства России за прошлый год составил 2 млрд 285 млн рублей. Соответственно, если разделить общую сумму на количество министров, средний доход будет равен 71 млн 406 тыс. рублей на одного члена кабмина.
Однако же реальные доходы каждого из членов правительства значительно отличаются. Так, разница между годовым заработком самого богатого министра Дениса Мантурова (глава Минпромторга) и самого бедного — главы Минкульта Ольги Любимовой составляет 731 млн 411 тыс. рублей.
Среди тех, чей годовой доход не добрался до 10 млн рублей, кроме Любимовой, также министр просвещения Сергей Кравцов — 9 млн 463 тыс. рублей и глава МЧС Евгений Зиничев — 9 млн 980 тыс. рублей. Вторым по заработкам после Мантурова стал министр транспорта Виталий Савельев — 359 млн 429 тыс. рублей. На третьем месте — министр энергетики Николай Шульгинов — 201 млн 689 тыс. рублей. Среди силовых министров лидирует глава Минобороны Сергей Шойгу — 15 млн 925 тыс. рублей. Глава МВД Владимир Колокольцев за год заработал 14 млн 778 тыс. рублей. Доход премьер-министра Михаила Мишустина за 2020 год составил 19,8 млн рублей. Среди его заместителей самым обеспеченным оказался Дмитрий Чернышенко (142 млн 719 тыс. рублей).
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