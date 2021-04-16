Девять депутатов Госдумы владеют землей площадью с город

Девять депутатов Госдумы распоряжаются земельными участками площадью около 24,5 квадратных километров. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девять депутатов Госдумы задекларировали в собственности земельные участки различного назначения общей площадью около 24,5 квадратных километров, что примерно соответствует площади небольшого российского города областного значения. Соответствующие расчеты провело URA.RU.

Игорь Ананских от ЛДПР владеет 106-ю земельными участками (в основном, под индивидуальное жилищное строительство) общей сложностью 83 776 кв. м. Это почти четыре Красных площади в Москве (ее площадь составляет 23 100 кв. м.).

У Сергея Веремеенко («Единая Россия») в распоряжении находится 32 земельных участка под жилищное строительство общей площадью в 126 976 кв. м., что составляет более шести Красных площадей. Ему же принадлежит 25 участков сельхоз назначения площадью более 19 квадратных километров (по площади это около 69 московских Кремлей).

Александру Жупикову («Единая Россия») принадлежит 22 земельных участка различного назначения общей сложностью 46 749 кв. м. Владислав Резник («Единая Россия») владеет участком под ИЖС площадью 22 500 кв. м., и землями сельхоз назначения общей сложностью 701 999 кв. м. плюс-минус еще около 10 тысяч «квадратов». Антон Шипулин («Единая Россия») задекларировал 12 земельных участков различного назначения общей площадью 121 235 квадратов.

Петру Толстому («Единая Россия») принадлежит девять участков различного назначения общей сложностью 2 460 922 кв. м. и четыре жилых дома (один из них занимает 322 кв. м.). Его жена занимается фермерским хозяйством. У нее в собственности находится 21 участок общей площадью 308 842 кв. м.

Супруга Рафаэля Марданшина («Единая Россия») распоряжается 31-м участком (преимущественно, под приусадебные хозяйства) общей площадью 71 751 кв. м. Жена Сергея Петрова («Единая Россия») владеет 58-ю земельными участками под жилищное строительство общей площадью 1 251 160 кв. м. Супруга Фатиха Сибагатуллина («Единая Россия») имеет в собственности 18 участков различного назначения (под гостиницы, продуктовые рынки, гаражи, жилую недвижимость) общей сложностью 46 791 кв. м.

В общей сложности в распоряжении семей этих народных избранников находится около 24,5 квадратных километров земли, что примерно равно площади российского города областного значения (для сравнения, город Заречный в Пензенской области занимает 27,6 кв. км.).

Ранее URA.RU подсчитало средний доход депутатов Госдумы. Также приведены данные по доходу российских сенаторов и членов правительства.