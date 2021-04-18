Стены российского посольства в Праге измазали, хулиганов задержали Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пражская полиция задержала семь человек, которые облили кетчупом стены, окружающие территорию российского посольства в Чехии. Об этом сообщил официальный представитель местных правоохранительных органов Ян Данек.

«Полиция задержала семь граждан, которые в ночь на воскресенье облили стены посольства РФ кетчупом», — приводит слова Данека ТАСС. Представитель местной полиции уточнил, что в отношении задержанных возбуждено дело об административном правонарушении задержанных, ведется расследование. Стены посольства уже отмыли. Как утверждают задержанные, кетчуп в их представлении символизирует кровь жертв при взрыве склада боеприпасов в деревне Врбетице на востоке Чехии.

Ранее власти Чехии приняли решение выслать 18 российских дипломатов. Они считают, что российские послы могут быть причастны ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. По словам главы МИД страны Яна Гамачека, россияне были идентифицированы как сотрудники ГРУ и Службы внешней разведки (СВР). Позднее полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова. До этого их обвиняли в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Пользователи соцсетей решили, что эта версия неправдоподобна.

В октябре 2014 года на складе в Врбетице взорвались десятки тонн боеприпасов. По информации чешских журналистов, тогда в эпицентре взрыва оказались противопехотные снаряды, ракеты дальнего и среднего действия.

Обливших стены российского посольства в Праге уже задержали Фото: telegram-канал «Говорит Москва»

Испачканные стены уже отмыли Фото: telegram-канал «Говорит Москва»