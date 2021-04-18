У посольства РФ в Праге произошла потасовка между сторонниками и противниками российских властей. Инцидент произошел на фоне последних событий в российско-чешских отношениях.
«У посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России», — пишет телеканал 360. Подробностей произошедшего пока не приводится.
Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов 17 апреля. Власти республики считают их сотрудниками российских спецслужб. Также Москву обвиняют во взрывах боеприпасов, произошедших в чешском селе Врбетица в 2014 году. Причастными к этому в Праге считают предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова, ранее подозреваемых в отравлении шпиона Сергея Скрипаля. Позднее посольство РФ в Праге облили кетчупом.
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