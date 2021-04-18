У посольства РФ в Праге произошла потасовка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Русско-чешский деловой форум в Хаяте. Екатеринбург, россия, флажки, чехия
Инцидент случился в свете последних событий в отношении РФ и Чехии Фото:

У посольства РФ в Праге произошла потасовка между сторонниками и противниками российских властей. Инцидент произошел на фоне последних событий в российско-чешских отношениях.

«У посольства РФ в Праге произошла стычка между сторонниками и противниками России», — пишет телеканал 360. Подробностей произошедшего пока не приводится.

Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов 17 апреля. Власти республики считают их сотрудниками российских спецслужб. Также Москву обвиняют во взрывах боеприпасов, произошедших в чешском селе Врбетица в 2014 году. Причастными к этому в Праге считают предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны Александра Петрова и Руслана Боширова, ранее подозреваемых в отравлении шпиона Сергея Скрипаля. Позднее посольство РФ в Праге облили кетчупом.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...