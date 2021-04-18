В Челябинске возобновили уголовное дело экс-омбудсмена региона

В конце 2020 года Челябинский областной суд отменил приговор по делу Алексея Севастьянова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

В Челябинске следователи полиции вновь начали расследование уголовного дела в отношении бывшего уполномоченного по правам человека региона Алексея Севастьянова. Об этом сообщил URA.RU он сам.

«По моим данным, дело вернули следователю еще 25 декабря. У него был месяц, чтобы доработать его и отправить в суд — это срок истек 25 февраля. Однако дело, оказывается, „потерялось“ на несколько месяцев! Нового обвинения не предъявлено, следственная группа расформирована и дело передано одному следователю. При этом один из свидетелей почему-то собирал доказательства и проводил опросы других свидетелей — то есть фактически проводил следственные действия», — пояснил URA.RU Севастьянов. Он также добавил, что побывал на приеме в Генпрокуратуре и направил в прокуратуру Центрального района Челябинска обращение, в котором просит привлечь полицейских к ответственности.

Расследование, по словам Севастьянова, проводится в отделе полиции «Центральный». В пресс-службе УМВД по Челябинску попросили время на подготовку комментария.

По версии следствия, Севастьянов пытался обманом получить трехмиллионную бюджетную субсидию на развитие фермерского хозяйства. При этом скот он приобрел в апреле 2017 года, а сделку оформил в декабре. Сам экс-омбудсмен пояснил URA.RU, что хотел сэкономить время, чтобы попасть в госпрограмму и успеть построить молочную ферму. Денег он не получил, но гособвинитель требовал для него 3,5 года колонии и штраф в 800 тыс. рублей. Центральный райсуд Челябинска ограничился двумя годами лишения свободы условно. Однако в апелляционной инстанции защита Севастьянова доказала, что при расследовании дела были допущены серьезные нарушения. В октябре 2020 года приговор отменили, материалы дела вернули в прокуратуру.