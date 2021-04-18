Штаб Навального позвал тюменцев на новый незаконный митинг

В январе на несанкционированную акцию вышли сотни горожан Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Тюменский штаб Алексея Навального объявил о проведении несанкционированного митинга «Свободу Навальному». Информация об этом появилась в телеграм-канале «Штаб Навального в Тюмени». При этом городские власти не получали уведомления о проведении акции.

«Жизнь Алексея Навального зависит от того, сколько человек выйдет», — такое сообщение появилось в телеграм-канале «Штаб Навального в Тюмени». Митинг администрацией города не согласован, уведомление о нем не подавалось.

«Официальных заявлений о проведении мероприятия к нам не поступало», — рассказал URA.RU председатель комитета по межнациональным отношениям администрации города Роман Малыгин. Получить комментарий от сотрудников тюменского штаба не удалось — телефон для связи не доступен.

Митинги «Свободу Навальному» анонсированы в более чем 60 городах России. Ранее планировалось, что они будут объявлены после регистрации 500 тысяч участников. События ускорились после того, как сторонники блогера заявили о критическом состоянии Навального, который сейчас находится в колонии.

В настоящее время на митинг в Тюмени зарегистрировалось 4 244 человека. Это в разы больше числа участников январских протестов. Они были несогласованными, во время них прошел ряд задержаний. Организаторы были арестованы. Некоторые участники получили штрафы — от 10 до 15 тысяч рублей.

В пресс-службе УМВД Тюменской области напомнили об ответственности за призывы и участие в несанкционированном публичном мероприятии. «Напоминаем, что подобные действия являются нарушением действующего законодательства и влекут за собой предусмотренную законом ответственность», — ответили в ведомстве на запрос URA.RU. Комментарий по предстоящему митингу ожидается.