Коммунальщики ЯНАО обманули Ростехнадзор

Возбуждены два дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство управляющей компании «Надымгоравтодор» (ЯНАО) подделывало документы для получения лицензии в Ростехнадзоре. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что ООО „Надымгоравтодор“ необходимо было получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. В целях получения данной лицензии, обществом приобретены и представлены в Северо-Уральское управление Ростехнадзора протоколы об аттестации работников в области промышленной безопасности», — говорится в отчете на сайте ведомства. Но, по информации Ростехнадзора, данные работники не проходили аттестацию и протоколы на их имя не выдавались. Возбуждены два уголовных дела по факту подделки и использования официальных документов.

В компанию «Надымгоравтодор» направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме коммунальщики подделывали подписи жителей. Работники сферы ЖКХ перенесли срок проведения капитального ремонта с 2020 на 2021 год якобы из-за того, что собственники квартир единогласно за это проголосовали. Однако часть граждан в голосовании не участвовала.