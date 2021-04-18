18 апреля 2021
17 апреля 2021
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Коммунальщики ЯНАО обманули Ростехнадзор

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подписание договора, авторучка, рука, Принятие закона
Возбуждены два дела Фото:

Руководство управляющей компании «Надымгоравтодор» (ЯНАО) подделывало документы для получения лицензии в Ростехнадзоре. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что ООО „Надымгоравтодор“ необходимо было получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов. В целях получения данной лицензии, обществом приобретены и представлены в Северо-Уральское управление Ростехнадзора протоколы об аттестации работников в области промышленной безопасности», — говорится в отчете на сайте ведомства. Но, по информации Ростехнадзора, данные работники не проходили аттестацию и протоколы на их имя не выдавались. Возбуждены два уголовных дела по факту подделки и использования официальных документов.

В компанию «Надымгоравтодор» направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме коммунальщики подделывали подписи жителей. Работники сферы ЖКХ перенесли срок проведения капитального ремонта с 2020 на 2021 год якобы из-за того, что собственники квартир единогласно за это проголосовали. Однако часть граждан в голосовании не участвовала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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