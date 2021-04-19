В ФАС предложили открыть границы из-за роста цен на отдых в Сочи

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В ФАС объяснили рост цен на отдых в Сочи высоким спросом Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила открыть новые направления для отдыха за границей из-за роста цен на российском рынке. Об этом заявил заместитель руководителя службы России Тимофей Нижегородцев

«Антимонопольное ведомство предлагает рассмотреть возможность открытия для турпотока наиболее доступных по цене внешних туристических направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией», — сообщается на сайте ФАС. Рост цен объяснили снижением возможностей для выездного туризма, а также нехваткой мест для размещения из-за повышенного спроса.

ФАС совместно с Ростуризмом направят разъяснения в отели и гостиницы о штрафах, которые будут грозить в случае необоснованного завышения цен на размещение. Стоимость проживания в гостиницах и отелях в Сочи в среднем выросла на 50% после ввода ограничений на перелеты в Турцию. Путевки на май подорожали на 112%. При этом количество бронирований в отелях Сочи за неделю выросло на 80%, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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