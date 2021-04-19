ВШЭ: стоимость авиабилетов на российские курорты упадет к лету

Российские авиакомпании планируют получить в этом году более 90 самолетов. Излишек мощностей может привести к снижению цен на билеты на российские курорты, считает ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.
«Даже если авиакомпании выставят все свои емкости на отечественные туристические направления, а местные аэропорты обслужат все эти рейсы, пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Тогда цены на авиабилеты упадут», — рассказал Крамаренко «Известиям».
Издание утоняет, что российские авиакомпании на фоне беспрецедентного кризиса в отрасли в 2021 году готовятся принять более 90 самолетов. При этом исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что время для увеличения парка сейчас не лучшее. По его мнению, объем перевозок на докризисный уровень не вышел и вряд ли выйдет в этом году.
Ранее в Ассоциации туроператоров отметили, что в майские праздники большинство граждан решили поехать в Краснодарский край и Крым. Также Ростуризм предложил обменять путевки, купленные в Турцию и Танзанию и отмененные из-за закрытия границ, на отдых на отечественных курортах. Однако в России резко выросли цены авиабилетов на поездку в Симферополь, а стоимость проживания в гостиницах и отелях в Сочи в среднем увеличилась на 50%.
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