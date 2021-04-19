Политологи предрекли провал акции за Навального в Кургане

Политологи считают, что в апреле в Курган на несанкционированную акцию не придет больше людей, чем в январе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

В Курганской области на несанкционированную акцию в поддержку политика Алексея Навального 21 апреля не придет больше людей, чем было в январе. Таким мнением с URA.RU поделились политологи.

«Митинг будет не более массовый, чем были до того», — сообщил URA.RU политолог Сергей Ширяев. Он считает, что большое количество человек собрать на несанкционированную акцию в регионе нереально.

«Само движение Навального, по сути, дезорганизовано. Зимние митинги никакого существенного эффекта не имели, есть понимание, что за участие в незаконных митингах наказание неотвратимо, поэтому протест сошел на нет», — объяснил URA.RU политолог Андрей Шуклин. Он отметил, что акция не будет популярной из-за того, что пройдет в будний день. Политолог полагает, что туда не придет больше людей, чем было в январе.

На момент написания новости, на сайте, посвященном акции, указано, что в Кургане на мероприятие выйдут 916 человек, в Шадринске — 130 и несколько десятков людей в остальном регионе. По данным источника URA.RU, связанного с силовыми структурами, сотрудники штаба не будут выходить на акции 21 апреля. На момент написания новости, в местном штабе Навального корреспонденту URA.RU не ответили.

23 января на несанкционированную акцию в Кургане, по данным силовиков, пришли 110 человек, по данным местного штаба — около 500. На следующее мероприятие пришло меньше людей. 20 апреля был задержан координатор курганского штаба Алексей Шварц.