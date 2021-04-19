Спикер Бабушкина вступила в борьбу со свердловским замгубернатора

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина выдвинется на праймериз Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина подала заявление на участие в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты следующего созыва областного парламента. Как спикер сообщила URA.RU, она выдвигается в Богдановическом избирательном округе, который представляет и сейчас, а также по списку Богдановической терргруппы.

«Я посоветовалась с людьми, общественниками и главами муниципальных образований. Это они рекомендовали мне выдвинуть свою кандидатуру. Надеюсь на поддержку избирателей. Я всегда старалась работать в интересах жителей территорий, входящих в состав Богдановического избирательного округа. Отрадно, что многое удалось сделать: мы ремонтировали большие объекты, Дворец культуры, строили дороги, открывали ФАПы. Недавно вместе с депутатом Госдумы Максимом Ивановым в Пышминском ГО заложили камень в основание школы на 400 мест», — прокомментировала Людмила Бабушкина.

Она работает в областном заксобрании с 2000 года, с 2007 года — руководит его деятельностью. Коллеги иногда в шутку называют ее «Железная леди» по аналогии с бывшей премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Как писало URA.RU, еще одним претендентом на пост спикера в новом созыве может стать заместитель свердловского губернатора Азат Салихов, курирующий связи с силовиками. Он также выдвинулся на праймериз — по Красноуфимской терргруппе. Впрочем, Людмила Бабушкина и Азат Салихов отрицают наличие потенциального конфликта интересов.

На праймериз уже выдвинулись 23 действующих областных депутата, а также вице-губернатор Сергей Бидонько, его коллеги Азат Салихов и Алексей Шмыков, министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов. Праймериз пройдут в электронном виде в последнюю неделю мая, выборы в Госдуму и заксобрание — 19 сентября 2021 года.