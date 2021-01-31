Что известно к этому часу о несанкционированных митингах в России

В Самаре задержаны все участники несанкционированной акции
В России уже более семи часов идут несанкционированные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Редакция URA.RU собрала главные итоги к этому часу.
- Протесты уже закончились на Дальнем Востоке. Во Владивостоке в акции приняли участие порядка 150 человек, 100 из которых были задержаны. Полицейские при этом отрезали им все пути, из-за чего они собрались на льду, где водили хороводы.
- В Хабаровске митинг не состоялся. По данным администрации, на площади собрались около 60 человек, а 23 января там было 250 митингующих. В Чите сегодня на несогласованный протест также вышло небольшое число участников: 20 человек против 300 в прошлую субботу. Такая же ситуация имела место и в Красноярске. Сегодня там собрались несколько десятков человек, а неделей ранее людей было около тысячи.
- Далее в Сибири акции начали набирать обороты. В Новосибирске на акцию вышли порядка 2000 человек, как сообщила телеведущая Ксения Собчак. А неделей назад людей было в два раза больше.
- Затем протесты начались на Урале. В городах регионов силовики оцепляли места сбора протестующих и перекрывали улицы. В Тюмени первые задержания начались еще до начала акции. В Екатеринбурге, Тюмени, Перми и Челябинске акции продолжаются, людей задерживают за нарушение общественного порядка.
- В Екатеринбурге на несанкционированный митинг вышли порядка 2300 человек. Штаб Навального призвал их разойтись, однако колонна продолжила свое шествие по центральным улицам города.
- В Самаре полицейские задержали всех участников митинга, попавших в оцепление ОМОНа. Среди незадержанных остались только журналисты, имеющие жилеты и удостоверения.
- В Москве протестные акции начались с небольших собраний у станций метро «Сухаревская» и «Красные ворота». На данный момент, сообщается о 300 протестующих. По данным корреспондента URA.RU, в основном, собрались журналисты и полицейские. Силовики перекрыли вход на Любянку и оцепили «Чистые пруды», где изначально должны были собираться протестующие.
- В Москве задержания начались еще до начала митинга. Задержан был также журналист и историк Николай Сванидзе.
На данный момент в России закончились несанкционированные акции протеста на Камчатке, Дальнем Востоке и в Сибири. На Урале митинг завершили только в Тюмени. В ЯНАО протестующих вообще не было. Сейчас митинги продолжаются в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и городах центральной России. В Москве штаб Навального сообщает о новых точках сбора.