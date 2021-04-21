Регионы РФ получили отсрочку на выплату коронавирусных кредитов

Кредиты, выданные регионам на борьбу с коронавирусом в 2020 году, будут реструктуризированы и продлены вплоть до 2029 года. Об этом в ходе своего послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.
«Кредиты регионам, выданные в 2020 году на борьбу с коронавирусом, будут реструктуризированы и продлены. Все регионы получат отсрочку в выплате таких кредитов до 2029 года», — подчеркнул глава государства.
Путин обратился с посланием Федеральному собранию 21 апреля. URA.RU ведет онлайн-трансляцию речи президента РФ. В начале февраля президент России уже высказывался о необходимости поддержки регионов. В ходе закрытой встречи с руководителями российских СМИ шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов предложил президенту предоставлять губернаторам, доказавшим свою эффективность, более широкие экономические полномочия.
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