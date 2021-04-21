Путин рассказал о попытках свергнуть Лукашенко

Западные страны собирались взять столицу Белоруссии Минск в блокаду и отключить город от электроэнергии. Об этом президент заявил РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Практика организации госпереворотов планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, ну это уже слишком. Все границы перешли уже. А ведь чего стоит признание задержанных участников заговоров в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии. Это значит, что по сути велась подготовка к массированной кибератаке», — рассказал Путин.
«Похоже, все уже привыкли к практике введения незаконных, политически мотивированных санкций, попыток силой навязать свою волю другим. Но сейчас эта практика перерождается в нечто более опасное — например, попытку организации госпереворота в Белоруссии и попытку убийства президента этой страны», — отметил президент России.
Ранее в Москве были задержаны юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и политолог Александр Федута. Операцию проводила КГБ Белорусии. По словам главы отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, Зенкович связан со спецслужбами США и занимался вербовкой белорусских военных.
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