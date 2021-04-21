Куйвашев оценил поручение Путина о магистрали до Екатеринбурга

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Госсовет в Кремле. Москва, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев нашел пользу для всего Урала в продлении ВСМ Фото:

Продолжение строительства автомагистрали Москва — Казань до Екатеринбурга, которое анонсировал президент РФ Владимир Путин, принесет Свердловской области «кумулятивный эффект». Такими ожиданиями поделился губернатор Евгений Куйвашев, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Мы серьезные деньги вкладываем в развитие инфраструктуры. И строительство дороги Москва — Казань — Екатеринбург — это, безусловно, очень серьезный шаг к развитию межрегиональных связей, связей Урала с Центральной Россией. Это, конечно, крупный инвестиционный проект, который будет иметь кумулятивный эффект при решении многих вопросов, в том числе и у нас, в Свердловской области», — заявил Куйвашев, его слова приводит ДИП.

Губернатор также отметил значимость заявлений Путина о развитии социального блока. По итогам послания Куйвашев определил в числе приоритетов внедрение новых подходов к работе поликлиник, детских садов, центров занятости, а также заботу об экологии.

Поручение о строительстве высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга Путин дал в своем послании Федеральному собранию. Президент заявил, что это позволит обеспечить безопасное автомобильное движение по всей европейской части России — от Балтики до Урала.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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