Водонаева показала первый снимок после госпитализации. Фото

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, водонаева алена
Алену Водонаеву перевели из реанимации в отделение неврологии Фото:

Алена Водонаева опубликовала на собственной странице в Instagram первую фотографию после госпитализации. По словам телеведущей, ей диагностировали микроинсульт.

«Привет с больничной койки. Слава небесам, уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии», — написала Водонаева под опубликованным фото.

Телеведущая добавила, что ей стало плохо 20 апреля днем. Начались проблемы с координацией. Скорую Водонаевой вызвали ее родные, оказавшиеся в этот момент рядом.

О госпитализации Алены Водонаевой стало известно вечером 20 апреля. Телеведущая сама опубликовала фотографию с капельницей, под которой написала, что ее увозят в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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