Алена Водонаева опубликовала на собственной странице в Instagram первую фотографию после госпитализации. По словам телеведущей, ей диагностировали микроинсульт.
«Привет с больничной койки. Слава небесам, уже не из реанимации, а из обычной палаты отделения неврологии», — написала Водонаева под опубликованным фото.
Телеведущая добавила, что ей стало плохо 20 апреля днем. Начались проблемы с координацией. Скорую Водонаевой вызвали ее родные, оказавшиеся в этот момент рядом.
О госпитализации Алены Водонаевой стало известно вечером 20 апреля. Телеведущая сама опубликовала фотографию с капельницей, под которой написала, что ее увозят в больницу.
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