Власти раскрыли сроки запуска новой трассы Москва — Екатеринбург

Марат Хуснуллин рассказал, что трассу построят к 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая федеральная трасса Москва — Казань — Екатеринбург, строительство которой анонсировал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, будет построена к 2024 году. Об этом рассказал зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщили URA.RU в его пресс-службе.

«Мы планируем до 2023 года участок Казань — Москва закончить. И в 2024 году, если мы сейчас немедленно приступим, я считаю, что мы вполне можем закончить эту дорогу. Это будет беспрецедентный пример, как от идеи до сдачи проекта пройдет меньше трех лет», — заявил Хуснуллин.

Зампред правительства рассказал, что в настоящее время на 99% завершена Центральная кольцевая автомобильная дорога. Оставшиеся 25 из 326 километров планируется достроить летом. Дальше начнется строительство участка Москва — Казань. От столицы Татарстана трасса, помимо Екатеринбурга, пойдет на Оренбург, Казахстан и дальше в Китай.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, анонсировал продолжение строительства высокоскоростной магистрали Москва-Казань до Екатеринбурга. Глава государства добавил, что на проект будут выделены средства из федерального бюджета.