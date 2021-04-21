Эксперты оценили стоимость новой трассы Москва — Екатеринбург

Общая сумма всей трассы от Москвы до Екатеринбурга может превысить 1,2 трлн рублей. Так считает генеральный директор ГК Smart Engineers Хусейн Плиев.
«Если учесть, что стоимость оценки по прошлому году трассы из Москвы до Казани превышала 650 млрд рублей, а это 794 км полотна, то трасса до Екатеринбурга должна будет обойтись в сумму еще большую. Общая сумма всей трассы может превысить 1,2 трлн рублей», — передает слова эксперта газета «Известия».
По словам главного аналитика ГК «Алор» Алексея Антонова, строительство 800 км полотна от Казани до Екатеринбурга может обойтись в сумму от 690 млрд до 850 млрд рублей. Тогда весь проект будет стоить до 1,5 трлн. Эксперты объяснили сумму высокой стоимостью строительных материалов и работы подрядчиков.
В «Автодоре» отметили, что время в пути на новом маршруте от Казани до Екатеринбурга сократится в два раза — с 14 до семи часов. Это повысит транспортную доступность туристических объектов.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, анонсировал продолжение строительства высокоскоростной магистрали Москва- Казань — Екатеринбург. Глава государства добавил, что на проект будут выделены средства из федерального бюджета. Трасса будет достроена к 2024 году.
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