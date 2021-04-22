22 апреля 2021

Тюменские власти приняли решение не праздновать 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник 9 мая во время самоизоляции жителей. Курган , 9 мая, ограничительная лента, 75 лет победы в великой отечественной войне
Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что майские праздники нужно провести в условиях ограничений Фото:
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Тюменские власти приняли решение отменить празднование Дня Победы в Тюмени. Об этом со ссылкой на слова губернатора региона Александра Моора сообщил оперативный штаб Тюменской области. Там уточнили, что решение об этом было принято в целях недопущения распространения коронавируса.

«Майские праздники нужно пережить в условиях ограничений. День Победы пройдет в том же формате, что и в 2020 году», — сообщил губернатор Тюменской области. Годом ранее массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, были отменены. Ветеранов войны тогда поздравляли точечно, при обязательном соблюдении социальной дистанции.

Как указывало URA.RU, окончательное решение о формате празднования Дня Победы в Тюменской области до последнего момента было не принято. При этом, как ранее отметил глава региона Александр Моор, салют, приуроченный к празднованию 9 мая в Тюмени, состоится.

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В региональном оперативном штабе уточнили, что окончательное решение по празднованию 9 мая губернатором Тюменской области Александром Моором пока не принято. Глава региона указал, что День Победы, скорее всего, пройдет в том же формате, что и в 2020 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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