Власти Кургана объяснили, почему ремонт школы длится больше года

Школу №11 ремонтируют с начала 2020 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ремонт школы №11 затянулся из-за того, что во время него появились дополнительные виды работ, не предусмотренные контрактом. Об этом представители городской администрации рассказали 23 апреля в группе «ВКонтакте» «Интересный Курган».

«11-я школа капитально не ремонтировалась с года своей постройки. После демонтажа старых конструкций вскрылись дополнительные виды работ, которые не были предусмотрены контрактом», — рассказали сотрудники администрации. Ответ представители мэрии разместили под постом о затянувшемся ремонте школы в группе соцсети «ВКонтакте» «Интересный Курган».

В администрации отметили, что в 2020 году в школе отремонтировали крышу, заменили окна, системы отопления, водоснабжения, канализации, и была проведена часть внутренних отделочных работ. В 2021 году ремонтируют вентиляцию, обновляют классы, коридоры, санузлы столовой, пищеблока и других помещений школы. В мэрии добавили, что проводится утепление и облицовка фасада, ремонт крыльца и устройство пандуса для маломобильных групп населения.

Ранее URA.RU сообщало, что школу №11 ремонтируют с начала 2020 года, из-за чего более 800 учеников и их педагогов временно разместили в других образовательных учреждениях. Стоимость работ оценивали в 50 млн рублей. Первый подрядчик отказался выполнять условия договора. Следующий должен был закончить ремонт в августе, но не успел. В январе 2021 года власти заявляли, что общая готовность объекта составляет 85%. В начале апреля стало известно, что внутренние работы должны завершить к концу весны.