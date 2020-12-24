Глава СКР меняет систему работы военных следователей Фото: с сайта sledcom.ru

Глава следственного комитета СК РФ Александр Бастрыкин запустил масштабную реформу СКР. В распоряжении URA.RU оказался документ, меняющий судьбу всех военных следователей страны — подразделения этого ведомства подчинили напрямую центральному аппарату СКР.

Согласно распоряжению главы СКР от 9 декабря, пять подразделений Главного военного следственного управления СК РФ теперь подчиняются напрямую соответствующим профильным управлениям центрального аппарата СКР. Так, переподчинены управление обеспечение деятельности ГВСУ, финансовый отдел, отдел по защите гостайны, правовой отдел и служба собственной безопасности.

По мнению экспертов, учитывая, что в ГВСУ за полгода так и не появился новый руководитель (заместитель Бастрыкина Александр Сорочкин, напомним, был уволен на фоне коррупционного скандала), переподчинение ведомств означает фактическое начало реформы ГВСУ.

«Много лет военные следователи находились в автономии от гражданских, система получалась конкурентной и не очень здоровой: подчас, чтобы бороться с коррупцией в рядах сотрудников, приходилось запрашивать разрешение у военных прокуроров и следователей, — говорит военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин. — Видно, что Бастрыкин укрепляет вертикаль, единоначалие, чтобы осуществлять управление военно-следственными органами напрямую».

Сами военные следователи — в растерянности от нововведений. «Целое управление подчинили капитану [Шахову — см. п. 1.1. документа, прим. ред]», — констатирует сотрудник военно-следственного отдела в одном из регионов РФ. Его коллеги уверены, что грядет серьезное сокращение кадров, а также изменение структуры и их системы работы, которая станет похожей на систему следственных управлений на транспорте.

Руководитель пресс-службы СК РФ Светлана Петренко в разговоре с агентством не подтвердила, но и не опровергла подлинность документа, порекомендовав обратиться с запросом (направлен).

Коллаж: URA.RU