Немецкий депутат назвал виновных в конфликте между РФ и Чехией

В бундестаге объяснили действия Чехии против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В дипломатическом кризисе между Россией и Чехией виноват президент США Джо Байден. Об этом заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.

По мнению немецкого депутата, ухудшение отношений двух стран совпало с приходом Джо Байдена к власти в Вашингтоне. «Партия Байдена — это партия войны. И она очень четко это доказывает. Он уже столько конфликтов ужесточил… Иначе это уже и не оценишь. И эта ситуация… Она, скорее всего, находится в программной линейке нового американского курса. Это было спрограммировано и отработано», — рассказал Гердт в беседе с телеканалом 360.

Гердт подчеркнул, что Чехия делает это не из-за желания наладить дружественные отношения с США. По мнению парламентария, это «подчинение давлению той стороне, которой отказать нельзя».

В апреле 2021 года власти Чехии обвинили Россию к причастности ко взрывам на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. После этого российские дипломаты из страны были высланы. Через два дня МИД РФ объявил 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон гранта. Позже власти Чехии также поставили РФ ультиматум, согласно которому около 60 сотрудников российского посольства покинут Чехию, если Москва не вернет чешских дипломатов в Россию. В Кремле назвали такое поведение истерикой, передает RT.