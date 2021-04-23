В Кремле ответили на вопрос о графике Путина на майских каникулах

Рабочий график президента России Владимира Путина в майские праздничные дни уточняется. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«График президента уточняется», — сказал он в ответ на вопрос, повлияют ли нерабочие дни в мае на график российского лидера. Слова Пескова приводят РИА «Новости».
Ранее Путин объявил выходными днями с 1 по 11 мая, пишет «Пятый канал». Это связано с риском роста заболеваемости коронавирусом, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако с таким мнением согласны не все. В частности, в Институте молекулярной биологии считают, что на российских курортах ситуация с коронавирусом в длинные выходные может, наоборот, ухудшиться. Некоторые россияне тоже не оценили приказ президента.
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