23 апреля 2021

В Кремле ответили на вопрос о графике Путина на майских каникулах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Длинные выходные связаны с ситуацией с коронавирусом в России Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рабочий график президента России Владимира Путина в майские праздничные дни уточняется. Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«График президента уточняется», — сказал он в ответ на вопрос, повлияют ли нерабочие дни в мае на график российского лидера. Слова Пескова приводят РИА «Новости».

Ранее Путин объявил выходными днями с 1 по 11 мая, пишет «Пятый канал». Это связано с риском роста заболеваемости коронавирусом, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако с таким мнением согласны не все. В частности, в Институте молекулярной биологии считают, что на российских курортах ситуация с коронавирусом в длинные выходные может, наоборот, ухудшиться. Некоторые россияне тоже не оценили приказ президента.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...