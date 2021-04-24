Врачи обвинили Водонаеву во лжи

В Депздраве Москвы считают, что Алена Водонаева соврала о плохом обслуживании ее в Городской клинической больнице имени Виноградова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В московском Департаменте здравоохранения опровергли слова телеведущей Алены Водонаевой о том, что врачи отнеслись к ней халатно. Знаменитость посещали по расписанию и выдали необходимые при выписке рекомендации, заявляет пресс-служба Депздрава.

«В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре», — цитирует департамент «Пятый канал». Обход пациентов в городской больнице имени Виноградова проводится по расписанию, отметили в ведомстве.

Кроме того, все время пребывания Водонаевой в реанимации, с ней находился врач. После перевода в неврологическое отделение медики также заглядывали к телеведущей, но жалоб от нее не поступало. При этом пациентам предоставлена возможность в любое время вызвать медиков с помощью дежурной кнопки. Инструкции для дальнейшего лечения Водонаевой выдали в выписном эпикризе, подчеркнули в Депздраве.

Ранее Водонаева попала с микроинсультом в больницу, напоминает агентство Nation news. В своем Instagram она рассказала, что из-за капельницы она начала задыхаться. Капельницу сняли, но после этого состояние пациентки никто не проверял.