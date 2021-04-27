Пумпянский потерял миллиарды рублей из-за COVID

В СКБ-банке сообщили, что пандемия будет оказывать значительное воздействие на население и компании в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

ПАО «СКБ-банк» (Свердловская область) по итогам 2020 года получил чистый убыток в размере 3,85 млрд рублей. Большая часть потерь пришлась на основного акционера компании — бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Одной из причин падения прибыли считается мировая пандемия коронавируса. Об этом говорится в финансовом отчете за прошедший год.

В документе указывается, что за 2020 год организация получила чистый убыток в размере 3,85 млрд рублей, тогда как за 2019 год была получена прибыль 222,7 млн рублей. В отчете указано, что убыток, приходящийся на акционеров банка, составляет 3,88 млрд рублей. На 30 сентября 2020 года Дмитрий Пумпянский является конечным владельцем банка: он контролирует финансовую организацию (97,23% голосующих акций) через АО «Группа Синара» и другие компании.

«Разразившаяся в 2020 году пандемия вируса COVID-19 оказывает и в течение некоторого времени будет оказывать значительное воздействие на население и компании в России, что неизбежно негативно скажется и на группе», — говорится в отчете. Среди других повлиявших факторов на благосостояние банка называются снижение и высокая волатильность цен на многие биржевые товары, существенное снижение активности и котировок на рынке акций, значительное снижение курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.

Дмитрий Пумпянский является президентом АО «Группа Синара», председателем совета директоров ТМК, президентом Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей и председателем совета директоров футбольного клуба «Урал». Дмитрий Пумпянский также является членом совета директоров ПАО «СКБ-банк», а его сын — Александр Пумпянский — председателем совета директоров банка.