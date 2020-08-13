Свердловский миллиардер берет под контроль ФК «Урал»

Решение о новом составе Совета директоров было принято на последнем заседании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский займет пост председателя совета директоров футбольного клуба «Урал». Должность оказалась вакантна после отставки в конце июля Александра Левина. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Правительство Свердловской области, являющееся акционером футбольного клуба „Урал“, утвердило новый состав Совета директоров клуба. Накануне состоялось первое заседание Совета директоров в обновленном составе. Председателем Совета Директоров избран президент АО „Группа Синара“ Дмитрий Пумпянский», — говорится в сообщении.

Три компании Пумпянского (торговый дом «Трубной Металлургической Компании», холдинг «Синара—Девелопмент» и группа «Синара») являются спонсорами и партнерами футбольного клуба. Получить оперативный комментарий в пресс-службе группы «Синара» не удалось. Туда был отправлен запрос.

Ранее председатель совета директоров ФК «Урал» и вице-президента клуба Александр Левин покинул клуб. Он уточнил, что принял решение после поражения «шмелей» в полуфинале Кубка России 2019—2020 годов. В день матча ушел в отставку главный тренер Дмитрий Парфенов, который тренировал основной состав с мая 2018 года. 24 июля клуб в связи с окончанием контракта покинул нападающий Павел Погребняк.