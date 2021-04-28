Россия высылает дипломатов Словакии и стран Прибалтики

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Международный инвестиционный форум
МИД России высылает дипломатов в связи со скандалом с Чехией Фото:

Министерство иностранных дел РФ высылает из России сотрудников посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии. Высылка дипломатов связана со скандалом с Чехией, сообщается на сайте ведомства.

«Три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются „persona non grata“. Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию Российской Федерации», — указано в обращении МИДа. Также в течение семи дней Россию должны покинуть два дипломата Литвы, и по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии. Высылка дипломатов связана с «проявлением ложной солидарности с Чехией в ее провокационной антироссийской кампании».

Чехия выслала дипломатов РФ 17 апреля, заподозрив их в работе на спецслужбы России. Москва в ответ выслала 20 дипломатов. Позднее в Праге предложили разорвать дружеские отношения с Россией, а солидарность с Чехией проявили Литва, Латвия и Эстония. Вскоре в МИД России пообещали представить список недружественных стран, пишет сайт argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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