В Челябинске закрывают автовокзал с рейсами на Екатеринбург и Уфу

С 15 мая от вокзала уберут оставшиеся рейсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автовокзал во Дворце спорта «Юность» будет закрыт сразу после майских праздников. Пассажиропоток на Уфу и Екатеринбург переносят в другое место. Об этом URA.RU заявил руководитель ООО «Служба организации движения» Сергей Валеев.

«Автовокзал будет закрыт после 14 мая. Это сделано для того, чтобы не доставлять неудобства пассажирам, которые распланировали свой отдых на майские праздники», — заявил URA.RU Валеев. Он добавил, что уже сейчас на автовокзале «Синегорье» открыты дополнительные кассы и разведены транспортные потоки для оптимизации работы.

«С 15 мая все рейсы на Екатеринбург и половина рейсов на Уфу, которые осуществлялись с автовокзала у „Юности“, будут полностью перенесены в „Синегорье“. Все перевозчики оповещены, в Екатеринбурге информация будет донесена в период майских праздников», — уточнил URA.RU Валеев.

О закрытии автовокзала «Центральный», расположенный в здании дворца спорта «Юность», заявили в 2020 году. Зимой на автовокзал в «Синегорье» были перенесены большинство рейсов.