27 апреля 2021

Источник раскрыл план слияния территорий Коми-Пермяцкого округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Коми-Пермяцкий округ, Кудымкар. Пермь
Источник: Кудымкар объединят с Кудымкарским округом Фото:

Объединять Кудымкар и Кудымкарский муниципальный округ (Пермский край) будут в конце 2021 — начале 2022 года, сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией. На этом преобразование территорий Коми-Пермяцкого округа будет приостановлено.

«Кудымкар объединять с округом, создадут новый Кудымкарский муниципальный округ. Будет реализован кунгурский сценарий», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что сейчас коми-пермяцкую власть «морально готовят» к тому, что придется объединяться. Источник URA.RU, близкий к администрации губернатора, рассказал, что до осени в округе точно не будет запущено никаких процессов по преобразованию.

Отмечается, что после объединения преобразования города в муниципальный округ и, соответственно, слияния с территорией бывшего Кудымкарского района, реформирование в Коми-округе завершится. «Планировалось объединить еще и другие территории, но пока федеральный закон не позволяет объединять муниципальные округа с другими муниципальными округами», — добавляет инсайдер. В пресс-службе краевой администрации воздержались от комментариев.

URA.RU рассказывало, что последний муниципальный район в Пермском крае планируют преобразовать в округ до конца 2021 года. После этого может начаться уже второй этап муниципальной реформы, когда будут объединять между собой уже объединенные территории.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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