Свердловские власти дали Пумпянскому контракты на 14 млрд рублей

Объекты Универсиады в апреле уже проверил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (на фото слева) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

АО «Синара-Девелопмент» (входит в структуру «Группы Синара» бизнесмена Дмитрия Пумпянского) получила четыре контракта на строительство объектов Универсиады, которая в 2023 году пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщается на портале государственных закупок. Финансирование во всех случаях были из бюджета Свердловской области.

Заказчиком работ стало свердловское управление капстроительства (структура регионального правительства). Ведомство за последнее время опубликовало четыре закупки по проектированию и строительству объектов Деревни Универсиады. Три из них — 1,15 млрд рублей, 791 млн рублей и 380 млн рублей — касаются разработка рабочей документации и строительно-монтажных работ по объектам улично-дорожной сети на территории застройки к XXXII Всемирной летней Универсиаде. Эти контракты 16 апреля получило АО «Синара-Девелопмент» без торгов.

Самый дорогостоящий аукцион (12 млрд рублей — строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге) был объявлен 12 марта. Победителем в рамках закупки у единственного поставщика 15 апреля также стала структура «Синары». Компания, связанная с Дмитрием Пумпянским, уже передала этот проект на подряд другой свердловской компании — корпорации «Атомстройкомплекс», которая получит за работу 10,5 млрд рублей.

В пресс-службе «Группы Синара» URA.RU сообщили, что Дворец водных видов спорта является один из самых технически сложных объектов, возводимых в деревне Универсиады. «В его строительстве участвуют несколько подрядчиков, с каждым из которых заключен контракт. Это и поставка металлоконструкций, плит перекрытия, работы по благоустройству и прочее. Таким образом, компания „Атомстройкомплекс“ — не единственная компания, которую привлекают в качестве субподрядчика», — уточнили там.

Ранее URA.RU сообщило, что АО «Синара-Девелопмент» станет единственным исполнителем государственных контрактов при подготовке объектов Универсиады в Екатеринбурге. Решение было принято в мае 2020 года и. о. главы правительства РФ Андреем Белоусовым.