28 апреля 2021

Бар в центре Кургана оштрафовали за нарушение коронавирусных мер

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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, кафе
Владельцев бара оштрафовали на 100 тыс. рублей (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Кургане гриль-бар «Шашлык и пляски» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение мер, связанных с борьбой с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

«ООО „КПК“ (гриль-бар „Шашлык и пляски“) постановлением Курганского городского суда оштрафовано на 100 000 рублей за невыполнение противоэпидемических мероприятий по защите населения от коронавирусной инфекции», — рассказали в пресс-службе. Нарушение зафиксировали специалисты областного Роспотребнадзора. На 28 апреля постановление суда не вступило в законную силу.

Во время проверки выяснилось, что в баре не работало оборудование по обеззараживанию воздуха. Также не было графика уборки с применением используемого дезсредства. В организации не велся журнал уборок и не было журнала генеральных уборок, а на охраннике не было перчаток.

В октябре 2020 года в курганском баре «Егерь» были выявлены нарушения 23 пунктов санитарных правил. Заведение оштрафовали на 68 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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