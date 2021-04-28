Бар в центре Кургана оштрафовали за нарушение коронавирусных мер

Владельцев бара оштрафовали на 100 тыс. рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане гриль-бар «Шашлык и пляски» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение мер, связанных с борьбой с коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

«ООО „КПК“ (гриль-бар „Шашлык и пляски“) постановлением Курганского городского суда оштрафовано на 100 000 рублей за невыполнение противоэпидемических мероприятий по защите населения от коронавирусной инфекции», — рассказали в пресс-службе. Нарушение зафиксировали специалисты областного Роспотребнадзора. На 28 апреля постановление суда не вступило в законную силу.

Во время проверки выяснилось, что в баре не работало оборудование по обеззараживанию воздуха. Также не было графика уборки с применением используемого дезсредства. В организации не велся журнал уборок и не было журнала генеральных уборок, а на охраннике не было перчаток.

В октябре 2020 года в курганском баре «Егерь» были выявлены нарушения 23 пунктов санитарных правил. Заведение оштрафовали на 68 тыс. рублей.