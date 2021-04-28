В ЯНАО планировали заказное убийство бизнесмена

Мужчина из Калининграда отослал киллера в Новый Уренгой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Четверо мужчин из Калининграда планировали заказное убийство предпринимателя из Нового Уренгоя. Причиной подослать киллера стала месть. Об этом сообщается на сайте следственного комитета РФ по ЯНАО.

«Житель города Калининграда запланировал убийство своего земляка, проживающего в городе Новый Уренгой. С этой целью он предложил своему приятелю подыскать лицо, которое за материальное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей согласится совершить убийство его недруга», — говорится в сообщении пресс-службы.

Тот решил помочь знакомому и обратился еще к одному жителю Калининграда, который общался с преступниками. Мужчина передал заказ одному из своих знакомых, отбывших срок.

Киллер полтора месяца следил за жертвой, но не смог выполнить поручение. Его задержали в момент покушения. Чтобы выманить остальных участников сговора, силовики сделали вброс в СМИ о якобы найденной машине предпринимателя со следами крови. Таким способом силовикам удалось выйти на остальных членов сговора при помощи пойманного киллера. Все четверо калининградцев были задержаны, а после осуждены.

Ранее URA.RU сообщало об убийстве бизнесмена из Ноябрьска Эльмарт Тимиркин. Его из ружья застрелил сын известного в ЯНАО политика Владимир Самборский.