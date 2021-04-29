Пользователи пожаловались на масштабные сбои сервисов «Билайна»

Пользователи «Билайна» пожаловались на ошибки в работе сервисов оператора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пользователи оператора связи «Билайн» жалуются на перебои в работе сервисов компании. Соответствующая информация опубликована на сайте Downdetector, где пользователи фиксируют сбои в работе сайтов и операторов.

Согласно данным сервиса, к 15:00 по московскому времени почти 4000 человек отметили нарушения работы сервисов «Билайна». До этого число сообщений от сбоях было незначительным.

В официальном twitter-аккаунте компании просят пользователей, столкнувшихся с ошибками в работе оператора, сообщить об этом. С жалобами обратились уже несколько человек. URA.RU направило соответствующий запрос в пресс-службу «Билайна».

Ранее россияне отмечали ошибки в работе мобильных операторов МТС, «Мегафон» и «Билайн». Пик сбоев в работе сервисов пришелся на вечер 21 апреля.