Полковник запаса рассказал о новой войне, куда могут втянуть РФ

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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, армия, военные, амуниция, экипировка
Александр Жилин уверен, что Россия не сможет занять ни одну из сторон в войне между Киргизией и Таджикистаном Фото:

США стремится втянуть Россию в войну между Киргизией и Таджикистаном, однако любой шаг Москвы может вызвать серьезные проблемы для РФ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса РФ Александр Жилин.

«Конфликт между Киргизией и Таджикистаном будут раскручивать по полной, пытаясь втянуть в него Россию. Однако наша страна не может занять ни одну из сторон, потому что тогда [противники России] будут провоцировать резню между народами», — рассказал Жилин. Он отметил, что если Москва не вмешается, то после завершения войны в регионе Россию может захлестнуть волна терроризма.

Жилин уверен, что США ведет гибридную войну. «В том числе создаются точки напряжения для России», — объяснил обозреватель.

Эксперт Института независимой политики Кыргызстана, независимый политолог Марс Сариев в разговоре с URA.RU рассказал, что конфликт между странами развивается слишком быстро, поэтому его сложно разрешить без третьей стороны. «Думаю, Россия выступит арбитром в этом конфликте, потому что война не выгодна ни Киргизии, ни Таджикистану, ни России», — отметил он.

Обстрелы между Кыргызстаном и Таджикистаном начались 29 апреля. В республике сообщили, что спецназ Киргизии захватил несколько пограничных застав Таджикистана. В МИД Киргизии сообщили, что власти стран ведут переговоры по инциденту на границе государств, сообщает сайт argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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