Метеоролог Тишковец предрек раннее начало лета в России

Лето в России начнется раньше нормы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Климатическое лето начнется в России в конце мая, возможно, раньше климатической нормы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если первая декада мая на 2-5 градусов холоднее нормы, то вторая декада уже около нормы, ну, а в третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1-3 градуса. Там пойдет уже наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая. Но я думаю, что мы точно войдем в лето по графику, может быть, даже с небольшим опережением», — рассказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в мае на территории России температура воздуха будет около либо выше нормы. По его мнению, в начале мая до +20 ожидается на юге Европейской и Западно-Сибирской части страны.