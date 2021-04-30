Метеоролог Тишковец предрек раннее начало лета в России

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Лето в России начнется раньше нормы Фото:

Климатическое лето начнется в России в конце мая, возможно, раньше климатической нормы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если первая декада мая на 2-5 градусов холоднее нормы, то вторая декада уже около нормы, ну, а в третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1-3 градуса. Там пойдет уже наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая. Но я думаю, что мы точно войдем в лето по графику, может быть, даже с небольшим опережением», — рассказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в мае на территории России температура воздуха будет около либо выше нормы. По его мнению, в начале мая до +20 ожидается на юге Европейской и Западно-Сибирской части страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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