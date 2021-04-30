В пандемию коронавируса в клинике проводили самый дорогой, но очень быстрый тест на коронавирус в Екатеринбурге — за 12 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медицинский центр «УГМК-Здоровье» (Екатеринбург, входит в холдинг УГМК) проиграл суд с управлением МВД России по Свердловской области. Медицинский центр пытался оспорить наказание за то, что они лишили врачей из Китая части зарплаты. Решение было принято на заседании Свердловского арбитражного суда 28 апреля.

Медцентр заключил трудовые договоры с семью врачами из Китая и установил должностной оклад. При этом в последнем квартале 2020 года из-за сложной эпидобстановки центр временно ограничил работу и объявил простой, а в управление по вопросам миграции (структура МВД России по Свердловской области) поступило уведомление с меньшими суммами, предусмотренными федеральным законом. В итоге полиция возбудила дело в отношении «УГМК-Здоровье», которое медцентр пытался оспорить в арбитраже.

«Арбитражный суд Свердловской области решил: в удовлетворении заявленных требований отказать. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», — говорится в определении на сайте суда.

«УГМК-Здоровье» — многопрофильный медицинский центр, который входит в число ведущих частных многопрофильных клиник России. В пандемию коронавируса в клинике проводили самый дорогой, но очень быстрый тест на коронавирус в Екатеринбурге — за 12 тысяч рублей. Одна из самых дорогостоящих процедур в ней — тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава за 200 тысяч рублей. При этом клиника в 2020 году понесла рекордные убытки за всю историю существования.